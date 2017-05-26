Белоруска Вероника Коробко завоевала титул «Мисс 7 континентов»: ТОП-10 фото из Instagram красавицы

Новости Беларуси. Жительница Несвижа Вероника Коробка заняла первое место в международном конкурсе красоты «Мисс 7 континентов», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он проходил в турецком Бодруме.

Конкуренция была сильная: красавицы из 20 стран мира покоряли жюри. Белорусско «взяла» своей непосредственностью и запомнилась блестящим дефиле в национальном костюме. Хотя для Вероники это был и не первый конкурс, но поволноваться пришлось.



Источник фото: instagram.com/veronika_korobko/

Вероника Коробко, победительница международного конкурса красоты «Мисс 7 континентов»:

Не надо забывать, что это соревнования. Никогда нельзя путать, когда ты находишься на сцене на конкурсе, а когда ты находишься в кругу своих друзей, потому что это все-таки конкурс. Самое лучшее впечатление, конечно, это победа. Но все 10 дней мы отдыхали.