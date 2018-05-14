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Белорусская делегация представит стенд Белорусской АЭС на международной выставке «Атомэкспо» в Сочи

14.05.2018 - 09:56

Новости Беларуси. 14 мая же в Сочи откроется международная выставка «Атомэкспо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в ней примет и наша делегация. Будет презентован стенд Белорусской АЭС. Здесь продемонстрируют прозрачность и безопасность реализации проекта, расскажут о сотрудничестве с международными организациями в области ядерной энергетики.

А в рамках деловой программы Минэнерго нашей страны представит опыт развития ядерной инфраструктуры в Беларуси. Кроме того, впервые на форуме будет вручена премия Atomexpo Awards. Это международная профессиональная награда за выдающиеся заслуги и значительный вклад в развитие атомной отрасли. Конкурс проводится по пяти номинациям. Среди участников и компании из Беларуси.

Белорусская делегация представит стенд Белорусской АЭС на международной выставке «Атомэкспо» в Сочи

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