﻿ Белорусская хоккейная экстралига: результаты матчей 9 января | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Белорусская хоккейная экстралига: результаты матчей 9 января

10.01.2018 - 01:05

Новости Беларуси. По два матча состоялись вечером 9 января в высшей и низшей шестерках отечественной хоккейной экстралиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В сильнейшем пуле выездных побед добились «Гомель» и «Шахтер». «Рыси» взяли верх над «Динамо-Молодечно», причем сохранили свои ворота на замке. А вот «горнякам» пришлось понервничать, но все-таки три очка от них никуда не делись.

В «слабой» компании продолжает удивлять «Брест», добившийся уже пятой подряд победы. На этот раз команда с запада страны уверенно одолела «Могилев». Удивил и результат матча «Лида» – «Витебск». Лидер низшей шестерки всухую проиграл ее аутсайдеру.

С каким успехом молодежная сборная по хоккею (U-20) играет в экстралиге?

Белорусская хоккейная экстралига: результаты матчей 9 января

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Отступать нам уже некуда». Игроки «Динамо» о проигрыше «Локомотиву»
«Отступать нам уже некуда». Игроки «Динамо» о проигрыше «Локомотиву»
КХЛ. Минское «Динамо» уступило ярославскому «Локомотиву»
КХЛ. Минское «Динамо» уступило ярославскому «Локомотиву»
"Неделя спорта" за 07.01.2018
"Неделя спорта" за 07.01.2018
«Динамо» уступило «Автомобилисту». Фото: http://www.hc-avto.ru/
КХЛ. Минское «Динамо» уступило «Автомобилисту»
Беларусь – Дания. Photo by Andrea Cardin/HHOF-IIHF Images
Белорусские хоккеисты покидают элиту молодежного ЧМ
Юные хоккеисты из Бреста всухую выиграли соперников из Гродно. В Минске проходят матчи «Золотой шайбы»
Юные хоккеисты из Бреста всухую выиграли соперников из Гродно. В Минске проходят матчи «Золотой шайбы»
Минское «Динамо» обыграло на выезде магнитогорский «Металлург»
Минское «Динамо» обыграло на выезде магнитогорский «Металлург»
Белорусские хоккеисты в драматичном матче проиграли датчанам на молодежном ЧМ
Молодежная сборная Беларуси в драматичном матче проиграли датчанам на ЧМ. Как это было
Все новости по теме Хоккей Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru