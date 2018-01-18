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Белорусская хоккейная Экстралига: результаты матчей за 17 января

18.01.2018 - 13:37

Новости Беларуси. В белорусской хоккейной Экстралиге 17 января состоялась битва двух лидеров турнирной таблицы – «Юность» принимала на «Чижовка-Арене» солигорский «Шахтер», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Новоиспеченные обладатели Континентального кубка вышли вперед уже на второй минуте игры и удерживали минимальное лидерство почти до финальной сирены. Однако по-настоящему финальной она так и не стала – горняки на излете третьего периода сравняли счет. Спасительную шайбу провел Виктор Андрущенко.

Дальше был овертайм, в котором судьба двух очков не решилась. А затем подоспела и серия буллитов, здесь хоккеисты «Юности» умудрились смазать все четыре попытки, в то время как парни из «Шахтера» были точны в двух случаях. Благодаря этому успеху солигорчане вышли на чистое первое место в таблице.

Также вечером 17 января «Гомель» встретился с «Неманом», а «Динамо-Молодечно» со жлобинским «Металлургом». Удача улыбнулась командам с запада страны. Тем временем в низшей шестерке прервалась пятиматчевая победная серия Бреста, который проигрывал Лиде со счетом 0:2, однако сумел восстановить паритет. Правда, в дополнительной пятиминутке лидчане все же дожали аутсайдеров.

Белорусская хоккейная Экстралига: результаты матчей за 17 января

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