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Белорусская модель Екатерина Доманькова попала на обложку модного журнала Harper's Bazaar

28.09.2017 - 18:44

Новости Беларуси. Модель Екатерина Доманькова стала лицом сентябрьского номера таиландского Harper's Bazaar. Кроме снимка на обложке в журнале есть фотографии модели в городском антураже.

Супермодель, супермама и суперженщина: что публикует Екатерина Доманькова в своем Instagram

Фото: instagram.com/katsia_d

29-летняя модель Екатерина Доманькова родилась в Минске. В 2006 году белорусская красавица завоевала титул «супермодель мира». Модель сотрудничала со многими всемирно известными брендами, в том числе и Victoria's Secret.

Екатерина – мама двоих дочерей.

Несколько лет назад в программе «Простые вопросы» Екатерина рассказывала, что пик ее карьеры попал на 2009-2010 годы, когда после конкурса прошло несколько лет, и она поменялась и внешне, и внутренне – здесь подробнее.

Фото: bazaar-th.com
Екатерина Доманькова на страницах Harper's Bazaar
Фото. Екатерина Доманькова на страницах Harper's Bazaar
Екатерина Доманькова на страницах Harper's Bazaar
Фото. Екатерина Доманькова на страницах Harper's Bazaar
Екатерина Доманькова на страницах Harper's Bazaar
Фото. Екатерина Доманькова на страницах Harper's Bazaar
Екатерина Доманькова на страницах Harper's Bazaar
Фото. Екатерина Доманькова на страницах Harper's Bazaar

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