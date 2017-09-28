Белорусская модель Екатерина Доманькова попала на обложку модного журнала Harper's Bazaar

Новости Беларуси. Модель Екатерина Доманькова стала лицом сентябрьского номера таиландского Harper's Bazaar. Кроме снимка на обложке в журнале есть фотографии модели в городском антураже.

Фото: instagram.com/katsia_d

29-летняя модель Екатерина Доманькова родилась в Минске. В 2006 году белорусская красавица завоевала титул «супермодель мира». Модель сотрудничала со многими всемирно известными брендами, в том числе и Victoria's Secret.

Екатерина – мама двоих дочерей.

Несколько лет назад в программе «Простые вопросы» Екатерина рассказывала, что пик ее карьеры попал на 2009-2010 годы, когда после конкурса прошло несколько лет, и она поменялась и внешне, и внутренне – здесь подробнее.