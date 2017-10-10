новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Белорусская модель Марина Линчук попала на обложку испанского Vogue

10.10.2017 - 13:06

Новости Беларуси. Белорусская модель Марина Линчук попала на обложку свадебного приложения к журналу Vogue Испания.

Фотографию обложки модель опубликовала на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/marynalinchuk1

Марине Линчук – 30 лет. Она начала свою модельную карьеру в 13 лет. Известна во всем мира. За свою карьеру успела поработать с крупнейшими модными брендами – Christian Dior, Versace, Louis Vuitton, Dolce&Gabbana.

Фото: instagram.com/marynalinchuk1

Лицом обложки Vogue Марина была неоднократно. Это были версии журнала в России, Италии, Германии, Японии, Испании и других стран. Также Линчук снималась для других крупных модных журналов. В 2009 году Vogue Франция включил Марину в топ-30 лучших моделей 2000-х. В этом списке также были Наталья Водянова, Лили Коул, Жизель Бундхен.

В конце сентября еще одна белорусская модель попала на обложку крупного модного журнала.

Екатерина Доманькова стала лицом сентябрьского номера Harper's Bazaar – здесь подробнее.

Фото: instagram.com/marynalinchuk1

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Фото: instagram.com/chanelofficial
Кэмпбелл, Бланшетт, Водянова: что публиковали в соцсетях знаменитости на Неделе моды в Париже
Особенности стиля oversize: как носить объёмные вещи?
Фото: bazaar-th.com
Белорусская модель Екатерина Доманькова попала на обложку модного журнала Harper's Bazaar
Одежда для миниатюрных женщин: что носят маленькие Дюймовочки и как не потеряться в модных трендах?
Юбка-карандаш: как выбрать и с чем носить?
Свобода, объёмная вязка и вышивка: как носить свитера со вкусом?
Осенняя коллекция «Галантэя»: объемные сумки на каждый день, маленькие сумочки и эффектные варианты для праздника
Стрелки, влюбляющие в себя с первого взгляда: учимся волшебному мейк-апу
Все новости по теме Мода
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru