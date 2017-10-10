Белорусская модель Марина Линчук попала на обложку испанского Vogue

Новости Беларуси. Белорусская модель Марина Линчук попала на обложку свадебного приложения к журналу Vogue Испания.

Фотографию обложки модель опубликовала на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/marynalinchuk1

Марине Линчук – 30 лет. Она начала свою модельную карьеру в 13 лет. Известна во всем мира. За свою карьеру успела поработать с крупнейшими модными брендами – Christian Dior, Versace, Louis Vuitton, Dolce&Gabbana.

Фото: instagram.com/marynalinchuk1

Лицом обложки Vogue Марина была неоднократно. Это были версии журнала в России, Италии, Германии, Японии, Испании и других стран. Также Линчук снималась для других крупных модных журналов. В 2009 году Vogue Франция включил Марину в топ-30 лучших моделей 2000-х. В этом списке также были Наталья Водянова, Лили Коул, Жизель Бундхен.

В конце сентября еще одна белорусская модель попала на обложку крупного модного журнала.