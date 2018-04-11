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Белорусская «молочка» – в китайских магазинах. В Минске обсудили новые направления сотрудничества двух стран в области торговли

11.04.2018 - 14:41

Новости Беларуси. Беларусь и Китай ищут новые направления взаимной торговли. В Минске проходит бизнес-встреча с участием представителей обеих стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны обсуждают выгодные перспективы в сферах банковской деятельности, информационных технологий, легкой промышленности, а также производстве медицинского оборудования.

В 2017 году наиболее активно сотрудничали компании деревообработки и IT-сектора. Самых масштабных результатов удалось достичь в молочной отрасли. В китайских магазинах появились наши молочные продукты.

Общая сумма поставок составила 100 миллионов рублей. Задача на сегодня – сбалансировать портфель контрактов.


Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Пока идет накопление резидентской базы. Но уже открывается ниша и по логистике, и контейнерные перевозки. Сейчас мы должны расширять номенклатуру наших торгово-экономических связей. Плюс ко всему это промышленная кооперация. Скорее мы говорим не столько о цифрах и объемах, сколько о наращивании этих направлений, которые в конечном итоге дадут совершенно новый уровень товарооборота.


Люй Синьхуа, председатель совета по продвижению сотрудничества по линии Юг-Юг:
Мы очень счастливы, что приехали в Беларусь. Мы ценим наше сотрудничество и приятно удивлены, что принимают участие более 170 компаний из Беларуси. Это хороший шанс, чтобы увеличить динамику товарооборота и выйти на новый уровень сотрудничества.


Много говорили и о китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». Проект один из самых успешных в сотрудничестве двух стран. Партнеры уверены: в его деятельность будут вовлечены крупнейшие компании Китая, Европы, Америки.

Белорусская «молочка» –в китайских магазинах. В Минске обсудили новые направления сотрудничества двух стран в области торговли

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