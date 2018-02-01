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Белорусская молодёжная сборная «всухую» проиграла российским хоккеистам

01.02.2018 - 21:30

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по хоккею следом за спаррингом с первой командой России провела товарищеский матч и с ее молодежным составом, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Поединок состоялся 1 февраля в подмосковном Новогорске. Результат оказался идентичен вторничному: восточные соседи выиграли 3:0. Таким образом, белорусские хоккеисты не могут соорудить гол уже на протяжении 120 минут игрового времени.

Шанс прервать засуху представится им 6 февраля в Риге. Здесь подопечные Дэйва Льюиса встретятся со сборной Канады.

Белорусская молодёжная сборная «всухую» проиграла российским хоккеистам

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