﻿ Белорусская спецтехника будет не только на российском рынке, но и в Зимбабве, Узбекистане: «Амкодор» увеличивает поставки | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Белорусская спецтехника будет не только на российском рынке, но и в Зимбабве, Узбекистане: «Амкодор» увеличивает поставки

02.02.2018 - 13:41

Новости Беларуси. Погрузчиков, катков, снегоочистителей и других спецмашин белорусского производства на российском рынке станет больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Амкодор» намерен в полтора раза увеличить объемы производства.

Только за 2017 год экспорт в Россию составил больше 1700 машин. Но мощности холдинга позволяют выпускать почти в четыре раза больше. Сейчас продукция заводов экспортируется в 30 стран мира.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:
Мы работаем и в коммунальном секторе, и в лесохозяйственном, в строительном, дорожно-строительном – любое из этих направлений мы готовы закрывать. Причем готовы компоновать всем набором техники, формируя технологические кластеры и решая глобальные задачи по поставке техники в регионы.

Валерий Кондратчик, директор по производству ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:
Мы за 2017 год освоили рынок Бангладеш, поставили туда колоссальное количество машин – более 700 единиц – то на 2018 год уже другие регионы: Зимбабве, Узбекистан. Большие планы стоят.

Существенно расширился и модельный ряд. 9 новых образцов планируют поставить на производство в 2018 году. Часть из них уже проходит испытания.

Белорусская спецтехника будет не только на российском рынке, но и в Зимбабве, Узбекистане: «Амкадор» увеличивает поставки

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Поэтапная технология изготовления изделий из натурального камня. Репортаж СТВ
Как изготавливают изделия из натурального камня: репортаж СТВ
Иностранные туристы посетили 31 января крупнейший производитель карьерной техники «БелАЗ»
Иностранные туристы посетили 31 января крупнейший производитель карьерной техники «БелАЗ»
Как делают влажные салфетки для коров: репортаж из Брестской области
Создание сборочного предприятия в Литве и модернизация производства. О чем говорили с Кобяковым на УП «Амкодор-Логойск»
Создание сборочного предприятия в Литве и модернизация производства. О чем говорили с Кобяковым на УП «Амкодор-Логойск»
Карп, толстолобик, белый амур: ассортимент рыбы в магазинах расширится благодаря ферме в Любани
Карп, толстолобик, белый амур: ассортимент рыбы в магазинах расширится благодаря ферме в Любани
«Белкоммунмаш» отправит крупную партию трамваев в Волгоград
«Белкоммунмаш» отправит крупную партию трамваев в Волгоград
На площадке Нежинского горно-обогатительного комбината возводят станцию по заморозке скважин
На площадке Нежинского горно-обогатительного комбината возводят станцию по заморозке скважин
«Наше дело» – в числе лучших
«Наше дело» – в числе лучших. «Белнефтехим» подвёл итоги республиканского творческого конкурса
Все новости по теме Предприятия Беларуси
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru