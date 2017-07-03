новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Уимблдона

03.07.2017 - 15:49

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/32 финала турнира «Уимблдон». В матче первого круга спортсменка обыграла российскую теннисистку Ирину Хромачеву.

Фото: sabalenka_aryna

Матч закончился со счетом 6:3, 6:4 в пользу белоруски. В следующей встрече Арина Соболенко сыграет с победительницей встречи Мирьяной Лучич-Барони из Хорватии и Кариной Виттхёфт из Германии.

На что потратила Арина Соболенко свои первые призовые, сколько времени она уделяет тренировкам и кто ее любимый теннисист – здесь подробнее.

Фото: sabalenka_aryna

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Уимблдон. Арина Соболенко – в одном шаге от попадания в основную сетку
Уимблдон. Арина Соболенко – в одном шаге от попадания в основную сетку
Серена, тебе 35, ты готова: что рассказала Уильямс в «обнаженном» интервью о своем знакомстве с мужем
Фото: vichka35
Вместе: Викторию Азаренко на турнирах сопровождает маленький сын Лео
Виктория Азаренко вернулась в рейтинг WTA
Виктория Азаренко вернулась в рейтинг WTA
Источник фото: mallorcaopen.org
Виктория Азаренко покидает турнир в Испании, проиграв Ане Конюх
Арина Соболенко завершила выступление на турнире ITF с призовым фондом 100 тысяч долларов
Арина Соболенко завершила выступление на турнире ITF с призовым фондом 100 тысяч долларов
Первый матч Виктории Азаренко после родов: как это было
Первый матч Виктории Азаренко после родов: как это было
Фото: vichka35
Она вернулась: Виктория Азаренко победила в первом матче после годового перерыва
Все новости по теме Теннис
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru