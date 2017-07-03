Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла во второй круг Уимблдона

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/32 финала турнира «Уимблдон». В матче первого круга спортсменка обыграла российскую теннисистку Ирину Хромачеву.

Фото: sabalenka_aryna

Матч закончился со счетом 6:3, 6:4 в пользу белоруски. В следующей встрече Арина Соболенко сыграет с победительницей встречи Мирьяной Лучич-Барони из Хорватии и Кариной Виттхёфт из Германии.