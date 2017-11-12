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Белорусская теннисистка Ольга Говорцова ждет ребенка

12.11.2017 - 16:43

Новости Беларуси. Белорусская теннисистка Ольга Говорцова готовится стать мамой.

Как сообщает by.tribuna.com со ссылкой на тренера женской сборной по теннису Эдуарда Дуброва, спортсменку вскоре ожидают положительные изменения в жизни.

Об этом тренер рассказал на пресс-конференции перед финалом Кубка Федераций, который проходит в Минске.

Эдуард Дубров:
Оля сейчас в Минске. На матчи она должна прийти, во всяком случае обещала. У нее скоро планируются изменения в жизни — положительные. Мы очень рады за нее. Она сделала большой вклад в наш успех — играла в Канаде, России и у нас дома. Хорошего здоровья ей и успехов в жизни.

Парень Ольги Говорцовой – хоккеист. Девушке 29 лет.

Ольга Говорцова: теннисистка, модель, дизайнер – факты о спортсменке 

Фото: twitter.com/OGovortsova

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