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Белорусские гандболисты сыграют с французами 16 января в рамках ЧЕ-2018

15.01.2018 - 22:11

Новости Беларуси. Последним оппонентом белорусских гандболистов на предварительном этапе еврофорума станет чемпион мира Франция, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Поединок с «трехцветными» пройдет 16 января.

А 14 января французы сошлись с явным андердогом группы B – командой Австрии. Сомнений относительно исхода этой игры не было почти ни у кого, тем не менее, альпийская сборная сумела сохранить лицо.

После первого тайма австрийцы отставали в пять мячей. Но во втором гандболисты из Франции сбавили обороты, добавив к своему перевесу всего «плюс два». Итоговый счет – 33:26 в пользу Карабатича и компании.

Белорусские гандболисты сыграют с французами 16 января в рамках ЧЕ-2018

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