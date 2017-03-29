Белорусские геологи помогут Египту и Судану в бурении скважин для добычи воды

Новости Беларуси. Сейчас ведутся переговоры по выбору объектов. К работам приступят уже в 2017 году.

Стоимость проекта оценивается в десятки миллионов долларов.

Специалисты занимаются закупкой подходящего оборудования.

Речь о разведке и бурении глубоководных скважин для добычи подземных вод.

Для африканских государств тема актуальная. Если раньше жизнь в этих странах концентрировалась вокруг Нила, сейчас население продвигается вглубь.

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Для этих территорий необходимо обеспечение водными ресурсами не только для питься, но и для сельского хозяйства.

В этой крупной программе будут задействоваться другие министерства.

Мы будем оперативно координировать работу и создавать благоприятные условия для того, чтобы расширить геологические услуги и использовать тот богатый опыт геологов, который у нас имеется в стране.