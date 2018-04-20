﻿ Белорусские судэксперты освоят исследование драгоценных камней | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Белорусские судэксперты освоят исследование драгоценных камней

20.04.2018 - 14:57

Новости Беларуси. Новые технологии специалисты начнут осваивать совместно с российскими коллегами. В комитете будут проводить экспертизы, которые помогут в изучении ювелирных украшений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также в структуре активно развивается направление ДНК-идентификации. Теперь помимо пола и возраста предполагаемого преступника, специалисты могут определить цвет глаз, волос и кожи.

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:
Сегодня это один из наиболее востребованных видов экспертиз, один из наиболее достоверных. Республика Беларусь – единственная страна, по крайней мере, в Евразии, где по каждому уголовному делу проводится ДНК-экспертиза. Это может позволить себе не каждая страна даже Западной Европы. Вы можете в этом убедиться, посмотрев открытые источники. Не важно, какое уголовное дело. То ли это кража малоценного предмета, то ли это тяжкое преступление, особо тяжкое, мы проводим до 30 суток ДНК-экспертиз.

Ежегодно Государственный комитет судебных экспертиз выполняет более 340 тысяч исследований. Это способствует раскрытию более 20 тысяч преступлений.

Белорусские судэксперты освоят исследование драгоценных камней

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Преступления, которые ранее казались бесперспективными, сейчас мы имеем возможность их раскрыть» – Максим Подполухо
«Взаимные визиты и обмен опытом». Беларусь и Китай договорились о сотрудничестве в сфере судебной экспертизы
«Взаимные визиты и обмен опытом». Беларусь и Китай договорились о сотрудничестве в сфере судебной экспертизы
Сотрудники Госкомитета судебных экспертиз по Минской области празднуют первый юбилей
Сотрудники Госкомитета судебных экспертиз по Минской области празднуют первый юбилей
Интересно посмотреть на технологии, о которых на лекциях рассказывают. Белорусские судэксперты провели день открытых дверей
Интересно посмотреть на технологии, о которых на лекциях рассказывают. Белорусские судэксперты провели день открытых дверей
Андрей Швед: «Сегодня престиж работы судебного эксперта высок как никогда»
Андрей Швед: «Сегодня престиж работы судебного эксперта высок как никогда»
Как создание отдельного ведомства повлияло на криминогенную ситуацию в стране: Президент принял с докладом Андрея Шведа
Как создание отдельного ведомства повлияло на криминогенную ситуацию в стране: Президент принял с докладом Андрея Шведа
«Не дай Бог нам ошибиться при выяснении обстоятельств»: Лукашенко принял с докладом председателя Комитета судмедэкспертиз
«Не дай Бог нам ошибиться при выяснении обстоятельств»: Лукашенко принял с докладом председателя Комитета судмедэкспертиз
За считанные секунды получает информацию: чем уникален новый комплекс судмедэкспертиз в Минске
За считанные секунды получает информацию: чем уникален новый комплекс судмедэкспертиз в Минске
Все новости по теме Судебная экспертиза
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru