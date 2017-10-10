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Белорусские ученые участвуют в глобальной европейской программе по созданию батарей для электромобилей

10.10.2017 - 22:42

Новости Беларуси. Эту информацию озвучили 10 декабря в ходе брифинга с зарубежными дипломатами стран Центральной европейской инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

26 октября в Минске впервые пройдет встреча участников организации.

Главными темами саммита станут биотехнологии в фармацевтике и сельском хозяйстве. Для Беларуси, которая сейчас председательствует в инициативе, форум дает дополнительные возможности по расширению взаимодействия с Европейским союзом. Рынок биотехнологий считается одним из самых быстрорастущих. Ежегодно он увеличивается на 10 %, а к 2025 его объем может составлять триллион долларов.

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:
За прошлый год произвели фармпродукции на полмиллиарда долларов. Больше 52 % лекарств уже белорусского производства. Мы имеем собственные формулы в таких глобальных задачах, как лечение раковых заболеваний, гепатита и других заболеваний, которые являются бичом для всего человечества и, естественно, для Европы. Мы ищем новые точки роста для нашей Беларуси.

И как раз биотехнологии – одно из таких новых направлений.

Беларусь все активнее задействована в научных проектах мирового уровня. В частности – программе технологий ЕС «Горизонт-2020». А на Большой адронный коллайдер отечественные физики поставили продукции на 1,5 миллиарда долларов. Участие в подобных программах позволяет белорусской науке не только получать новый опыт, но и повышает конкурентоспособность нашей продукции.

Белорусские ученые участвуют в глобальной европейской программе по созданию батарей для электромобилей

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