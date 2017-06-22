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Жучиные истории: белорусский дизайнер получила Каннского льва за упаковку для лампочек

22.06.2017 - 14:47

Новости Беларуси. Белорусы стали обладателями Каннского льва. В номинации «дизайн» нашим соотечественникам достался «Серебряный лев» за проект упаковки лампочек. На ней представлены различные насекомые, которые визуально гармонируют с осветительными приборами.

Фото: facebook.com/angelinapischikova

Автор идеи – дизайнер Ангелина Писчикова – выпускница БГУ. Ранее упаковка была также награждена многими призами: была включена журналом Wired в топ-9 лучших дизайнерских идей для скучных вещей, а в апреле нынешнего года стала призером международного фестиваля маркетинга и рекламы «Белый квадрат».

На странице в социальной сети Ангелина Писчикова сопровождает записи с новостями о своем дизайн-проекте хэштегом #жучиныеистории. 

На странице Ангелины в Facebook пользователи поздравляют дизайнера с выигранной наградой: «Ура! Angelina Pischikova взяла серебро на Каннских львах за дизайн упаковки лампочек. Поздравляем всей страной!»

Последний раз награду этого престижного фестиваля рекламы белорусы получали 12 лет назад в категории «МедиаЛьвы».

Петр Попелушко, рекламное агентство которого стало обладателем этого приза, дал эксклюзивное интервью СТВ несколько лет назад – здесь подробнее.

Фото: facebook.com/angelinapischikova

В апреле 2017 мы писали о том, что белорусский дизайнер Алексей Лимонов стал обладателем 10 тысяч евро за идею маски для сна на престижном международном конкурсе.

Фото: facebook.com/angelinapischikova

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