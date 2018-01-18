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Белорусский стенд впервые представлен на международной туристической выставке FITUR 2018 в Мадриде

18.01.2018 - 11:04

Новости Беларуси. Беларусь впервые представила свои туристические возможности в Мадриде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Национальный стенд нашей страны презентован на масштабной международной выставке FITUR 2018. Вот уже почти 40 лет форум собирает представителей всех сфер туризма – от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний.

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике, посол в Испании и Португалии по совместительству:
Нацыянальны павiльон Беларусi адкрыты дзеля таго, как праiнфармаваць патанцыяльных турыстаў не толькi з Iспанii, а з iншых краiн свету аб Еўрапейскiх гульнях, якiя адбудуцца блiжэйшым часам у Беларусi.

Для Беларуси участие в выставке уже принесло первые результаты: подписан меморандум о взаимодействии с испанскими коллегами. Также наша страна продолжит развивать сотрудничество со Всемирной туристской организацией.

Белорусский стенд впервые представлен международной туристической выставке FITUR 2018 в Мадриде

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