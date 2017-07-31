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Белорусскому экипажу вернули первое место в индивидуальной гонке танкового биатлона в России

31.07.2017 - 22:18

Новости Беларуси. Судейская коллегия пересмотрела результаты воскресного заезда. Ювелирно отстрелявшиеся по трём «танкам», «вертолету» и «РПГ»  белорусские армейцы допустили оплошность при маневрировании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машина задела столб, механик-водитель этого не заметил и не остановился на штрафной площадке. Спорная ситуация всё же разрешилась в нашу пользу.

Белорусские  экипажи выйдут на старт ещё 1 и 5 августа. Они также поборются за выход в полуфинал. Танковый биатлон один из этапов Армейских международных игр.

Они продлятся до середины августа на территории России, Казахстана, Китая, Азербайджана и Беларуси. В программе без малого 30 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке, причём 5 из них проводятся впервые.

Белорусскому экипажу вернули первое место в индивидуальной гонке танкового биатлона в России

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