﻿ Белорусы на Зимних Олимпийских играх в 2018 году: на кого можно рассчитывать | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Неделя спорта

Белорусы на Зимних Олимпийских играх в 2018 году: на кого можно рассчитывать

10.01.2018 - 14:48

Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» заместитель министра спорта и туризма Беларуси Александр Иванович Барауля.

До Зимних Олимпийских игр, которые будут проходить в Корее, осталось чуть больше месяца, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Вы отправляетесь с белорусской компанией в качестве шефа миссии. На кого мы рассчитываем больше всего?

Александр Барауля, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:
Порядка 46 спортсменов ведут подготовку в шести видах спорта. Основные итоги лицензии нам будут известны после 22 января, когда международные федерации окончательно подведут итоги своих рейтингов.

Мы ведем подготовку в шести видах спорта: фристайл, биатлон, лыжные гонки, шорт-трек, конькобежный спорт, горнолыжный спорт. В этих дисциплинах наши спортсмены примут участие. Мы ожидаем порядка 24-25 лицензий.

Олимпиада на то и Олимпиада, что ее результаты невозможно предугадать. Иногда аутсайдеры становятся лидерами. И какие-то обстоятельства – погодные условия либо еще какие-то – вносят свои коррективы.

Белорусы на Зимних Олимпийских играх в 2018 году: на кого можно рассчитывать

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Спортсмены КНДР поедут на Зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане
Спортсмены КНДР поедут на Зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане
Зачем после 2 лет молчания между КНДР и Южной Кореей наладили работу горячей телефонной линии
Зачем после 2 лет молчания между КНДР и Южной Кореей наладили работу горячей телефонной линии
50 дней до старта: как поддержать нашу сборную на Олимпиаде в Пхенчхане
50 дней до старта: как поддержать нашу сборную на Олимпиаде в Пхенчхане
Поддержи свою команду на ОИ-2018. Каждый желающий может создать лозунг белорусской команды
Поддержи свою команду на ОИ-2018. Каждый желающий может создать лозунг белорусской команды
Шапки и шарфы для белорусской делегации на ОИ-2018 пошьют в Пинске
Шапки и шарфы для белорусской делегации на ОИ-2018 пошьют в Пинске
Фото: facebook.com/OleEinarBjoerndalen
«Не так важно, под каким флагом выступать»: Бьорндален прокомментировал решение МОК по сборной России на ОИ-2018
На ОИ-2018 могут принять участие 208 спортсменов из России
Дарья Домрачева прокомментировала решение МОК по сборной России на ОИ-2018
Все новости по теме Зимняя Олимпиада – 2018
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru