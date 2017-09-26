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Белорусы получили три высокие награды на конкурсе дизайна упаковки в Барселоне

26.09.2017 - 17:19

Новости Беларуси. 23 сентября в Барселоне состоялось вручение премии в сфере дизайна упаковки Pentawards 2017.

Белоруска Ангелина Писчикова получила платиновую награду в номинации BEST OF THE OTHER MARKETS CATEGORY за идею упаковки лампочек. Ранее дизайнер из Беларуси уже становилась лауреатом престижных премий.

Жучиные истории: белорусский дизайнер получила Каннского льва за упаковку для лампочек

Фото: pentawards.org

На своей личной странице Ангелина Писчикова сфотографировала свою награду и написала: «Спасибо, Pentawards. Спасибо, Барселона».

Фото: facebook.com/angelinapischikova

Бронзу в категории «Напитки» получила упаковка кофе Amato. Ее создатели отметили, что «это заслуженная награда за стиль, иллюстрацию, шрифт, препресс в дизайне упаковки».

Фото: pentawards.org

Фото: facebook.com/dmitry.kashkan

Еще одну бронзу получили создатели концепции упаковки молока. Награда была присуждена в категории «Концепция упаковки».

Фото: pentawards.org

Фото: pentawards.org

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Фото: facebook.com/angelinapischikova
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