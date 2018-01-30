Белорусы смогут получить в Минске любую немиграционную визу США уже в феврале

Новости Беларуси. Ее будет выдавать американское посольство в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее сообщалось, что с ноября 2017 здесь стали принимать заявления на получение гостевых, туристических и деловых виз от жителей нашей страны в возрасте от 50 лет и старше. 9 января посольство США снова увеличило спектр визовых услуг.

30 января же Временный поверенный в делах США в Беларуси заявил, что выступает за полную отмену санкций в отношении Беларуси. Дипломат подчеркнул, что эти меры наносят ущерб отношениям между странами.