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Белорусы взяли первую медаль на молодежном чемпионате Европы по фехтованию

24.04.2017 - 22:49

Награду завоевала женская команда саблисток.

Новости Беларуси. В решающем поединке нашим девушкам противостояла сборная Италии, однако справиться с хозяйками турнира ей оказалось не под силу.

Владимир Косцов, тренер женской сборной Беларуси по фехтованию на саблях (U-23):
Мы всю встречу доминировали. Девчонки не отпускали.

Мы всегда ставим максимальные задачи и стараемся их выполнить, это лично мое как тренера.

Близка к пьедесталу была и наша мужская команда рапиристов, но в поединке за третье место парни уступили французам, сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

Белорусы взяли первую медаль на молодежном чемпионате Европы по фехтованию

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