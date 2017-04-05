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Белорусы заплатили более миллиона долларов за превышение лимита на посылки

05.04.2017 - 20:54

Новости Беларуси. За превышение лимитов на посылки из-за границы в 2016 году уплатили в госбюджет более 2 миллионов рублей. Почти 13 миллионов международных почтовых отправлений получили белорусы за прошлый год.

При этом стоимость 1% посылок из-за границы превысила лимиты в 22 евро.

С апреля 2016 года мы получаем зарубежные посылки для личного пользования по новым правилам: максимальная сумма заказа в один месяц ограничена 22 евро и 10 килограммами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За все, что больше лимита, нужно платить 30% с суммы превышения.

Белорусы заплатили более миллиона долларов за превышение лимита на посылки

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