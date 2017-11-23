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Белстат подсчитал среднедушевой доход белорусов

23.11.2017 - 19:59

Новости Беларуси. В среднем один человек зарабатывает 546 рублей. Фактически доходы выросли на 7 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заметнее выросли сферы информации и связи – за год добавили почти 150 рублей, за ними следуют финансы и страховая деятельность, а также операции с недвижимостью. К слову, представители именно этих сфер внесли ощутимый вклад в развитие экономики. Добавим, что вместе с зарплатами аналитики подсчитали и

пенсии – 308 рублей в среднем на одного человека.

Больше новостей экономики за 23 ноября здесь.

Белстат подсчитал среднедушевой доход белорусов

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