«Берём самое лучшее, что есть у грандов»: в ФХБ обсудили новый формат развития детско-юношеского хоккея
Новости Беларуси. В Белорусской федерации хоккея обсудили новый формат развития детско-юношеского направления в этом виде спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В нашей стране хоккеем занимаются более 6000 детей и подростков. Однако, несмотря на кажущуюся многочисленность, этого недостаточно, чтобы наша взрослая национальная команда могла черпать профессиональные кадры и успешно выступать на мировом форуме.
Основная цель нового формата – увеличение количества спортсменов среди детей и подростков, подчеркнул председатель федерации Геннадий Савилов. К 2025 году планируется увеличить количество занимающихся до 12 тысяч человек. Новый проект предлагает превратить тренировочный процесс в игровую форму, причем не учитывать достижения юного хоккеиста до 12 лет.
Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Имея немножко другую систему подготовки, берем самое лучшее, что есть в странах-хоккейных грандах. Основная задача – дать удовольствие детям всем в полной мере заниматься видом спорта, становится спортсменами средствами хоккея. Не хоккеистами, а средствами хоккея. Если мы этого достигнем, то большая вероятность, что те средства хоккея, которые были основой для того, чтобы стать спортсменом, станут орудием труда для того, чтобы зарабатывать деньги для себя и авторитет для страны.
Белорусский хоккей стоит у истоков возрождения женского хоккея. Новый формат даст возможность вовлечь в ледовые баталии и девочек. Очень важно, чтобы спортивные школы поддержали нововведения и уже сегодня начали работать по новым методическим планам.
Михаил Захаров, главный тренер ХК «Юность-Минск»:
В Швеции такая система, в Финляндии, и она правильная. Есть турниры, которые будут, грубо говоря, в перерывах между школами. Четыре турнира можно сыграть спокойно. Я считаю, правильно. Даже можно было не с 12, а с 14 лет спокойно играть, тренироваться.
Рост популярности детского хоккея увеличит в будущем шансы отыскать ни один десяток талантливых ребят.
«Зарплата сократилась ровно в два». Минское «Динамо» готовится к предстоящему сезону с новыми тернерами
Новости Беларуси. В бой с новыми силами. Хоккейное минское «Динамо» вышло из отпуска, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Готовить «бело-синих» к 12-му сезону регулярного чемпионата КХЛ пока что будет тандем – Крэйг Вудкрофт и Михаил Грабовский.
«Зубры» делают ставку на талантливую молодежь, которая должна получить намного больше опыта в родном «Динамо», чем в юниорских североамериканских лигах. Костяк команды сформирован из белорусских игроков. Легионерская формула в дружине сохраняется – «четыре плюс один».
Но пока в стане динамовцев заполнены лишь три иностранные квоты. Пополнили ряды минчан нападающий Франсис Паре, защитник Стефан Эллиотт и голкипер Юнас Энрот. Еще остаются пока открытыми вакансии одного нападающего и защитника. Главная задача на новый сезон – выход в плей-офф Кубка Гагарина.
Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:
У нас большое количество игроков будет на просмотровых контрактах. Мы надеемся, что это будет большое количество молодых, перспективных игроков, на которых будет сделан акцент в развитии. Будут также игроки возрастные на просмотровых контрактах. Будет с чем сравнить. Поэтому мы не спешим закрывать селекцию. По поводу вопроса, что у нас сократился бюджет в полтора раза – да, действительно, он сократился в полтора, зарплата сократилась ровно в два. Мы ищем оптимальные варианты подписания цены – качество.
Контракты Крэйга Вудкрофта и его помощника – Михаила Грабовского рассчитаны на два года. Канадский тренер будет придерживаться тактике агрессивного хоккея, с большим количеством бросков по воротам соперника.
Михаил Грабовский о новой должности: «Буду полностью уделять всё свое время тренерству»
Что же касается Грабовского, то экс-игрок НХЛ поставил уже точку на карьере хоккеиста и теперь начинает новую веху в своей жизни.Кроме обязанностей ассистента главного тренера, Грабовский будет выполнять функции спортивного директора минского «Динамо».
Крэйг Вудкрофт, главный тренер ХК «Динамо-Минск»:
Мы не боимся, что с командой произошло в прошлом сезоне, и поэтому сейчас считаю правильным вливание молодежи и нескольких легионеров. Это поможет нам выступить хорошо. У нас совершенно новая стратегия развития, и мы не боимся неудач. Мой приход в команду – это очень интересно для меня.
Сейчас игроки проходят медицинское обследование и 13 июня отправятся на первый в этом сезоне учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Пинске. К этому времени функционеры клуба должны закончить формирование тренерского штаба минчан.