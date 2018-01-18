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Беседовали и смотрели мультфильм-сказку: праздник с французским акцентом устроили детям в Минске 18 января

18.01.2018 - 23:00

Новости Беларуси. «Пари де ля кэпитал дэ ля мур». Париж – столица любви. Об этом и не только минские школьники могли узнать 18 января на большом французском празднике в Пушкинской библиотеке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Более полусотни ребят собрались во французской медиатеке. Ребята, которые изучают язык Дюма как второй иностранный, отметили новогодние праздники. Они беседовали, смотрели мультфильм-сказку и играли. И всё это – с характерным прононсом.

Камила Меликова, учащийся ГУО «Гимназия №34»:
Я очень люблю французский язык, он очень красивый. Есть много известных французских писателей, но мой самый любимый – это Рене Госинни.

Ксавье Лё Торвилек, атташе по сотрудничеству в области высшего и среднего образования посольства Франции в Республике Беларусь:
Я очень рад, что есть такие дети, которые изучают французский язык. Хотелось бы, чтобы их было больше.

Беседовали и смотрели мультфильм-сказку: праздник с французским акцентом устроили детям в Минске 18 января

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