новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Бесплатная парковка на 99 мест появилась на проспекте Дзержинского

13.10.2017 - 23:18

Новости Беларуси. На проспекте Дзержинского появилась новая парковка. Расположена она сразу за районной администрацией, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оставить на ней свой автомобиль можно абсолютно бесплатно. Рассчитана стоянка на 99 мест.

Правда, эта парковка временная и будет существовать до того, как построят новую на улице Лермонтова (в 2019 году).

Владимир Шилов:
Замечательно, что рядом с домом появилась парковка. Теперь нет проблем во дворе, потому что уже штрафовали во дворах за неправильную парковку.

А коль у дома появилась общественная парковка – просто замечательно.

Бесплатная парковка на 99 мест появилась на проспекте Дзержинского

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

На платной парковке возле филармонии пока можно парковаться даром
На платной парковке возле филармонии пока можно парковаться даром
Камни вместо машин: как дети подошли к решению проблемы неправильной парковки возле своей школы?
Камни вместо машин: как дети подошли к решению проблемы неправильной парковки возле своей школы?
Как работает новая система парковок возле вокзала Минск-Пассажирский
Как работает новая система парковок возле вокзала Минск-Пассажирский
Стало известно, почему остановлен ремонт стоянок на Белинского
Стало известно, почему остановлен ремонт стоянок на Белинского
В Минске запустят пилотный проект «умной парковки»
В Минске запустят пилотный проект «умной парковки»
Скидки на парковку в Минске: новая цена – 5 копеек в час
Скидки на парковку в Минске: новая цена – 5 копеек в час
Где в Минске можно парковать грузовики и сколько стоит штраф за нарушение правил?
Где в Минске можно парковать грузовики и какой штраф за нарушение правил?
Подземная парковка и гостевые стоянки появятся в районе минской Немиги
Все новости по теме Паркинг
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru