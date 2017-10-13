Бесплатная парковка на 99 мест появилась на проспекте Дзержинского

Новости Беларуси. На проспекте Дзержинского появилась новая парковка. Расположена она сразу за районной администрацией, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оставить на ней свой автомобиль можно абсолютно бесплатно. Рассчитана стоянка на 99 мест.

Правда, эта парковка временная и будет существовать до того, как построят новую на улице Лермонтова (в 2019 году).

Владимир Шилов:

Замечательно, что рядом с домом появилась парковка. Теперь нет проблем во дворе, потому что уже штрафовали во дворах за неправильную парковку.