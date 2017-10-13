Бесплатная зарядка для электромобилей появилась в центре Минска

Новости Беларуси. Быстро, экологично и бесплатно: в центре города появилась заправка для электромобилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Расположилась она на третьем этаже паркинга крупного торгового центра. Заезд стоит 2 рубля, а подзарядка – бесплатная. Доступна заправка круглые сутки. «Подпитка» автомобиля займет около часа.

Александр Курныш, исполнительный директор торгового центра:

Зарядка переменного тока. К сожалению, пока не быстрая зарядка.