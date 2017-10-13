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Бесплатная зарядка для электромобилей появилась в центре Минска

13.10.2017 - 01:07

Новости Беларуси. Быстро, экологично и бесплатно: в центре города появилась заправка для электромобилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Расположилась она на третьем этаже паркинга крупного торгового центра. Заезд стоит 2 рубля, а подзарядка – бесплатная. Доступна заправка круглые сутки. «Подпитка» автомобиля займет около часа.

Александр Курныш, исполнительный директор торгового центра:
Зарядка переменного тока. К сожалению, пока не быстрая зарядка.

Однако в ближайшем времени планируем, чтобы появилась и быстрая зарядка для всех владельцев атомобилей.

Бесплатная зарядка для электромобилей появилась в центре Минска
Бесплатная зарядка для электромобилей появилась в центре Минска
Фото. Бесплатная зарядка для электромобилей появилась в центре Минска

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