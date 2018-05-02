﻿ Бесплатно или с 50% скидкой: где еще две недели будут действовать льготы для ветеранов ВОВ | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Столичные подробности

Бесплатно или с 50% скидкой: где еще две недели будут действовать льготы для ветеранов ВОВ

02.05.2018 - 23:31

Новости Беларуси. Отремонтировать одежду, сходить в баню и обновить стрижку участникам Великой Отечественной войны в ближайшие две недели можно со скидкой или бесплатно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, 30 парикмахерских будут работать для ветеранов бесплатно. А ремонт ювелирных и швейных изделий обойдется вдвое дешевле. Льготный тариф действует и на фото, художественное или на документы.

Наталья Суйкова, первый заместитель начальника ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома»:
Поддержать ветеранов финансово – хорошая цель. Но для многих предприятий это дело чести, способ оценить вклад ветеранов в нашу победу, в нашу сегодняшнюю жизнь.

Бесплатно или с 50% скидкой: где еще две недели будут действовать льготы для ветеранов ВОВ

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Где с 1 по 15 мая в Минске ветеранов ВОВ ожидают скидки до 100%?
Где с 1 по 15 мая в Минске ветеранов ВОВ ожидают скидки до 100%?
Александр Лукашенко поздравил с 25-летием Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане
Александр Лукашенко поздравил с 25-летием Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане
«Жыццё мяне не гладзіла, не песціла». В канун 100-летия Вооруженных Сил в Минске поздравляют ветеранов
«Жыццё мяне не гладзіла, не песціла». В канун 100-летия Вооруженных Сил в Минске поздравляют ветеранов
В Минске представители администрации Фрунзенского района и молодёжь поздравили с 90-летием ветерана ВОВ Николая Бахановича
В Минске представители администрации Фрунзенского района и молодёжь поздравили с 90-летием ветерана ВОВ Николая Бахановича
Спустя 72 года ветеран Максим Застрелов получил медаль «За отвагу»
Спустя 72 года ветеран Максим Застрелов получил медаль «За отвагу»
Глава Администрации Президента Наталья Кочанова пообщалась с ветеранами Минска
Глава Администрации Президента Наталья Кочанова пообщалась с ветеранами Минска
Такие встречи должны быть обязательно: польские и белорусские ветераны собрались в Гродно
Такие встречи должны быть обязательно: польские и белорусские ветераны собрались в Гродно
Взорвать железную дорогу, хорошо бы с поездом: воспоминания ветерана Семена Войниловича
Взорвать железную дорогу, хорошо бы с поездом: воспоминания ветерана Семена Войниловича
Все новости по теме Ветеран войны
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru