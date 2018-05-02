Бесплатно или с 50% скидкой: где еще две недели будут действовать льготы для ветеранов ВОВ

Новости Беларуси. Отремонтировать одежду, сходить в баню и обновить стрижку участникам Великой Отечественной войны в ближайшие две недели можно со скидкой или бесплатно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, 30 парикмахерских будут работать для ветеранов бесплатно. А ремонт ювелирных и швейных изделий обойдется вдвое дешевле. Льготный тариф действует и на фото, художественное или на документы.

Наталья Суйкова, первый заместитель начальника ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома»:

Поддержать ветеранов финансово – хорошая цель. Но для многих предприятий это дело чести, способ оценить вклад ветеранов в нашу победу, в нашу сегодняшнюю жизнь.