новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Бесплатно сходить на концерт Валерии и Колдуна: «Евроопт» подарил 11 тысяч билетов

17.02.2017 - 23:48

Новости Беларуси. «Евроопт» продолжает раздавать призы! Народная игра «Удача в придачу» подарила своим активным участникам билеты на концерт Дмитрия Колдуна и Валерии. Бесплатные пригласительные получили более 11 тысяч покупателей. О том, что удача любит настойчивых, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Призеры:
Это первый выигрыш за все время участия в игре.

Когда мне позвонили из «Евроопта» и сказали, что я выиграла билет, я очень сильно обрадовалась.

Я очень рад, что попал на концерт. Наконец-то увижу Колдуна, Валерию.

Мы часто покупаем продукты в «Евроопте». Нам без труда удалось выиграть этот билет.

Минск арена. Аншлаг. Более 11 тысяч человек – это те, кто собирают десятки игровых кодов в игре «Удача в придачу!» и настойчиво ищут встречу с фортуной. И находят. Д

ля них на самой большой концертной площадке страны народная артистка Валерия, Дмитрий Колдун и Президентский оркестр.

С той же программой, что и в королевском «Альберт-холле» Лондона. «Минск-арена» встречает народную бурными овациями. Наверняка аплодируют и те, кто с легкой руки Валерии стал обладателем подарков от «Евроопт».

Валерия, народная артистка (Россия):
Я своими глазами сегодня видела, как выпадают эти числа, как все обрабатывается, эти данные. Это абсолютно прозрачная история. Я вообще совершенно в восторге от этой идеи.

Дмитрий Колдун, певец:
Это прекрасная возможность что-то выиграть. Я испытал зависть, когда вытаскивал для кого-то машины. Думал: кто бы для меня машину вытащил.

Они специально приехали выступить для самых активных покупателей популярной торговой сети, а так же посетителей интернет-гипермаркетов «Е-доставка» и «ГиперМолл».

Андрей Зубков, председатель совета директоров сети магазинов «Евроопт»:
Нам было приятно сделать какой-то сюрприз для наших самых лояльных и активных покупателей. А «Удача в придачу» будет продолжена, и ее участников ждут приятные и неожиданные сюрпризы.

Впрочем, уже начался 27 тур.

На кону снова квартира, 3 новеньких автомобиля, 30 тысяч денежных сертификатов по 10 рублей и 200 денежных по 100 рублей.

Бесплатно сходить на концерт Валерии и Колдуна: «Евроопт» подарил 11 тысяч билетов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Молочный мир» везет домой две золотые и серебряную медали «Продэкспо-2017», а так же дипломы «Лучший вкус»
«Молочный мир» везет домой две золотые и серебряную медали «Продэкспо-2017», а так же дипломы «Лучший вкус»
Белорусское – это уже бренд: какой продукт выбрали дегустаторы конкурса «Лучший вкус» на «ПродЭкспо-2017»
Белорусское – это уже бренд: какой продукт выбрали дегустаторы конкурса «Лучший вкус» на «ПродЭкспо-2017»
«В шаге от мегаудачи!»: «Евроопт» вручает подарки тем, кто не смог выиграть квартиру в Минске
«В шаге от мегаудачи!»: «Евроопт» вручает подарки тем, кто не смог выиграть квартиру в Минске
Что такое юань, капитализация и доход: уроки финансовой грамотности для школьников от «Белагропромбанка»
Что такое юань, капитализация и доход: уроки финансовой грамотности для школьников от «Белагропромбанка»
Минимаркет и парковка на 10 мест: новая заправка «Белоруснефть» открылась в Колодищах
Минимаркет и парковка на 10 мест: новая заправка «Белоруснефть» открылась в Колодищах
Скандальный ролик «Ночь в батутной арене», собравший 6 миллионов просмотров, оказался рекламой
На улице Казимировской открылся 65 в Минске гипермаркет сети «Евроопт»
На улице Казимировской открылся гипермаркет «Евроопт» на 20 тысяч квадратный метров
В декабре «Евроопт» разыграет две квартиры: двухкомнатную и трехкомнатную
В декабре «Евроопт» разыграет две квартиры: двухкомнатную и трехкомнатную
Все новости по теме Реклама
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru