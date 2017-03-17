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Бесплатный Wi-Fi к лету оборудуют на 19 железнодорожных вокзалах Беларуси

17.03.2017 - 17:50

Новости Беларуси. Бесплатный Wi-Fi появится на 19 железнодорожных вокзалах крупнейших городов Беларуси.

Хот-споты с интернетом появятся в холлах и залах ожидания до лета.

В заветный список попали и города центрального региона – Молодечно и Борисов.

Воспользоваться новинкой смогут абоненты любого оператора после прохождения авторизации.

Для этого потребуется всего лишь ввести номер мобильного телефона в специальное поле, после чего пользователь получит SMS с паролем для входа в сеть, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Бесплатный Wi-Fi к лету оборудуют на 19 железнодорожных вокзалах Беларуси

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