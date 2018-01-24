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Без Мирного и Герасимова. Назван состав сборной Беларуси на матче Кубка Дэвиса против Австрии

24.01.2018 - 10:57

Назван состав белорусской команды, которая сыграет против сборной Австрии на Кубка Дэвиса. В итоговом списке не оказалось Максима Мирного.

По информации БТФ, в составе также нет Егора Герасимова и первой ракетки страны – Владимира Игнатика.

Состав сборной Беларуси выглядит таким образом:

Илья Ивашко (24.02.1994, одиночный разряд: 211 АТР, парный разряд: 597 АТР),

Дмитрий Жирмонт (01.03.1989, одиночный разряд: 378 АТР, парный разряд: 714 АТР),

Ярослав Шило (05.03.1993, одиночный разряд: 396 АТР, парный разряд: 255 АТР),

Сергей Бетов (15.10.1987, одиночный разряд: 1079 АТР, парный разряд: 355 АТР),

Андрей Василевский (28.05.1991, одиночный разряд: - АТР, парный разряд: 59 АТР)

Владимир Волчков – капитан команды.

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На Кубке Дэвиса белорусская команда начала выступать в 1994 году. В 2004 сборная вышла в полуфинал Мировой группы. В 2017 году команда не попала в Мировую группу, уступив сборной Швейцарии.

В составе команды Австрии Геральд Мельцер (13.07.1990, одиночный разряд: 102 АТР, парный разряд: 471 АТР), Себастьян Офнер (12.05.1996, одиночный разряд: 144 АТР, парный разряд: 1068 АТР), Деннис Новак (28.08.1993, одиночный разряд: 226 АТР, парный разряд: 775 АТР), Оливер Марах (16.07.1980, одиночный разряд: - АТР, парный разряд: 17 АТР), Филипп Освальд (23.01.1986, одиночный разряд: - АТР, парный разряд: 44 АТР).

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Фото: tennis.by

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