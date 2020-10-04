Без ошибок определяет дефект. Как работает машина по сортировке картофеля
Новости Беларуси. Грандиозный по своему масштабу форум проходил в Минске с 29 сентября по 4 октября, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В этот раз на новой площадке – внутри и около футбольного манежа.
Организаторы постарались охватить все направления развития сельского хозяйства. Посмотреть действительно было на что.
«Белагро». Главное внимание сейчас – инновациям. Особенно в технической части. Вот машина по выдуву из сортировочной ленты плохого картофеля. Делает это искусственный разум.
Чтобы всё работало как часы, программисты загрузили 7 тысяч картинок – как именно выглядят позеленения, следы болезней, механические повреждения, наросты и червоточины. Автоматическая инспекция, так её называют разработчики, делает десятки кадров в секунду и без ошибок определяет дефект.
А это уже следующее звено цепочки – машина по упаковке картофеля. Чтобы не человек работал, а механизм. В год выпускают под 700 штук таких машин, основной рынок сбыта – Россия. От Владивостока до Калининграда. Главное конкурентное преимущество – цена.
Александр Близнюк, начальник отдела ВЭД ГУ «Экспериментальный завод»:
На сегодняшний день их цена отличается в разы. Доходит даже до трех раз. Наши машины очень надежные, я бы сказал, что надежнее, чем импортные аналоги, потому что мы делаем машины, адаптируем их под своих фермеров, используем хорошие, дорогие комплектующие. Подбором определенных комплектующих мы добиваемся хорошей цены.
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Мороженое из мяса. Какое оно на вкус? Пробуем и рассказываем
Мороженое из мяса. Какое оно на вкус? Пробуем и рассказываем
Новости Беларуси. С выставки «Белпродукт» голодным точно не уйдешь: дегустации здесь на каждом шагу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Колбасы и сыры – мы к этому разнообразию вкуса уже давно привыкли и принимаем как должное.
А вот мороженое из мяса – это экстравагантная фурор-премьера. Не мороженное в холодильнике мясо, а мороженое в стаканчике. Но не со вкусом пломбира, а с натуральным мясным ароматом. Нам ведь интересно: каков он? Это вкус докторской или краковской колбасы?
Продукт довольно интересный. Это как настоящее мороженое, здесь примерно 60 % мясной составляющей. Хорошее, отборное мясо, термообработанное, естественно.
Без ошибок определяет дефект. Как работает машина по сортировке картофеля
Евгений Поболовец:
На вкус, как докторская колбаса.
Здесь немножко есть специй, добавок имбиря, чтобы усилить этот вкус мясной. Мне кажется, должен найти свою нишу среди потребителей.
Молоко. Чтобы его качество было высочайшим уже на этапе доения коровы, применяют пищевые добавки, этакие БАДы для бурёнки. Все для того, чтобы «белое золото» было экстракачественным.
Юрий Ломако, директор Института экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского:
В наших условиях промышленного животноводства необходимо, и мы над этим работаем, максимально стараться применять препараты, которые влияют на иммунитет животных. Влияние на иммунную систему позволяет снизить нагрузку и применение антибиотиков и таким образом повысить качество этой продукции, которая идет на переработку.
В целом, это можно в двух фразах выразить. Говорят, что медицинский врач лечит человека, а ветеринарный врач лечит человечество. Как раз за счет того, что он беспокоится о качестве той продукции, которая попадает на наш стол.
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