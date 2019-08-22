«Без порядка не будет ни экономики, ни эффективности работы». Анфимов о нарушениях в работе организаций АПК Беларуси
Новости Беларуси. 200 нарушений в организациях агропромышленного комплекса за два месяца выявил Комитет госконтроля. О некоторых из них рассказали 22 августа на коллегии ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Активные проверки в сельском хозяйстве начались после того, как Президент посетил Шкловский район. Тогда на молочном комплексе «Слижи» бесхозяйственность была в прямом смысле выставлена на показ. Явные нарушения содержания животных и хранения техники на мехдворе не остались без внимания. Халатность для некоторых чиновников обернулась крутым спуском по карьерной лестнице. Работу по выявлению ошибок аграриев провели и инспекторы Госконтроля.
Более 100 млн рублей возвращено в бюджет благодаря работе КГК в первом полугодии
Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Было выявлено органами Комитета госконтроля после того, как Президент дал поручение соответствующее, около 2 тысяч нарушений, большинство из которых было устранено. Мы на постоянном контроле держим вопросы о наведении порядка и поддержания порядка, особенно в сельхозорганизациях.
Я считаю, что после того, как главой государства была обозначена проблема наведения порядка и поддержания этого порядка, многие повернулись лицом действительно, понимая, что без порядка не будет ни экономики, ни эффективности работы.
На контроле и ход уборочных работ. Выявлены факты невыполнения техрегламентов, потери зерна во время уборки и перевозки. Есть упущения и в закладке кормов. Во многом выявлять недостатки в ходе страды специалистам помогают простые граждане.
Более 100 млн рублей возвращено в бюджет благодаря работе КГК в первом полугодии
Новости Беларуси. Почти 600 уголовных дел и свыше 100 миллионов рублей, возвращенных в бюджет государства. Комитет госконтроля подводит итоги работы за первое полугодие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С начала 2019-го сотрудники ведомства провели несколько сотен проверок и десятки аудитов эффективности. В целом за последние пять лет количество контрольных мероприятий сократилось в разы. Инспекторы в первую очередь делают ставку на профилактику. Под особым контролем борьба с необоснованным посредничеством.
Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Выполняя требования Президента по пресечению необоснованного посредничества, все органы Комитета государственного контроля принимают жесткие адекватные меры по пресечению необоснованного посредничества. В практике контрольной деятельности у нас много случаев, когда мы выявляем случаи необоснованного посредничества.
Я один пример только приведу. «Барановичхлебопродукт», когда закупал ветеринарные препараты производства Республики Беларусь у посредника, заплатил за это почти миллион рублей. Представляете, что такое миллион рублей для одного предприятия? По четырем лицам возбуждено два уголовных дела. Я думаю, что в рамках возбужденных уголовных дел эти деньги вернутся в бюджет государства или этому предприятию.
Мы много таких случаев выявляем. Это говорит о том, что те меры, которые мы принимаем, может быть и недостаточные, но, по крайней мере, мы видим эту проблему, и будем с ней бороться всеми силами и средствами, которые нам предоставлены законодательством.
Еще одна жаркая тема для КГК – уборка зерновых и порядок в агропромышленном комплексе. Здесь выявлено две сотни различных нарушений: невыполнение техрегламентов, потери зерна во время перевозки, есть недостатки и в закладке кормов. О многих случаях инспекторам сообщают сами граждане. К нарушителям применены меры материального и административного характера.