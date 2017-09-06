новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Без света и горячей воды: как удалось оперативно восстановить электроснабжение после взрыва на ТЭЦ-4?

06.09.2017 - 19:13

Новости Беларуси. Начнем выпуск с аварии на крупнейшей электростанции столицы – ТЭЦ-4, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сразу несколько густонаселенных районов Минска утром остались без электричества. В зоне отключений оказались и города-спутники к западу от столицы – Дзержинск, Фаниполь и Заславль. Жители многоэтажных домов сообщали о перебоях с водоснабжением. В некоторых районах также остановились троллейбусы. Восстановить подачу электричества удалось быстро – на это понадобилось всего около часа.

Свет пропал практически в половине квартир Минска: очевидцы нештатной ситуации на ТЭЦ-4

ЧП на ТЭЦ-4: почему минчане утром 6 сентября слышали мощный гул

Следом за разрывом трансформатора возгорания не последовало: подробности ЧП на ТЭЦ-4 в Минске

Около часа мы простояли: как авария на ТЭЦ-4 сказалась на работе общественного транспорта

Без света и горячей воды: как удалось оперативно восстановить электроснабжение после взрыва на ТЭЦ-4?
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru