Без света остались несколько районов Минска, Заславль и Дзержинск: по информации МЧС на ТЭЦ разорвало трансформатор

Новости Беларуси. Нештатная ситуация на ТЭЦ-4 оставила 6 сентября без света несколько районов Минска, а также жителей Заславля и Дзержинска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас подача электричества восстановлена. По информации МЧС, на ТЭЦ разорвало трансформатор. Причины произошедшего устанавливаются, для этого создана специальная комиссия.

Из-за аварии столичный метрополитен переводился на резервные линии.

На те троллейбусные маршруты, которые оказались в зоне ЧП, были пущены автобусы. Отмечались и перебои с водоснабжением в Московском и Фрунзенском районах.