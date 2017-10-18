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В Минске безбилетник брызнул в лицо контролеру из перцового баллончика

18.10.2017 - 16:31

Новости Беларуси. Правоохранители разыскивают пассажира, который брызнул перцовым баллончиком в лицо контролеру.

По информации ГУВД Минского горисполкома, 11 октября в РУВД Минска поступило обращение от контролера «Минсктранса», которому неизвестный брызнул в лицо перцовым баллончиком.

В ходе выполнения служебных обязанностей в троллейбусе №29 в промежуток между 18.30 и 19.00 контролеры столкнулись с пассажиром, который не согласился предоставить им проездной документ. Работники «Минсктранса» вывели мужчину на остановку «Магазин химреактивов» для разбирательства. Пассажир достал перцовый баллончик и распылил его в лицо одному из контролеров.

Фото: ГУВД Минского горисполкома

В результате инцидента контролер получил ожог лица.  

Милиция ищет мужчину, которому на вид 45-50 лет, ростом около 180 см, короткие темные волосы, худощавого телосложения. Пассажир был одет в черную куртку, темные штаны.

Если вы располагаете какой-либо информацией о данном инциденте, просьба обратиться в Первомайское РУВД Минска лично (ул.Белинского, 10), либо по телефонам: 8-017-239-66-328-029-364-34-408-017-280-02-02 или 102.

Конфиденциальность гарантируется.

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Фото: ГУВД Минского горисполкома

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