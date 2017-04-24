новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Большой город

Безопасные подходы к детсадам и школам создадут в 25 минских дворах в 2017 году

24.04.2017 - 19:44

Новости Беларуси. Как обустроят пешеходные связи в некоторых дворах, рассказали в «Большом городе».

Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
У нас есть такое направление в работе. У нас в 2017 году будут работы на примерно 25 дворовых территориях, которые граничат с детскими садами и школами – обеспечение безопасности дорожного движения вот на этих дворовых территориях. И там разработаны такие мини-проекты, где полусферами, какими-то линиями разметки, обустройством каких-то пешеходных связей, которые более безопасные при подходах к нашим дворам, к этим школам. Есть места, где, допустим, будет высажен кустарник, где-то он будет убираться, потому что он загораживает видимость водителям при переходе людьми, детьми каких-то определённых мест. Вот такие работы будут тоже проводиться, на 25 дворовых территориях, с целью улучшения безопасности дорожного движения на дворовых территориях. И бетонные полусферы – палочка-выручалочка для таких видов работ.  

Что изменится в минских дворах – ремонты, парковки, места для выгула собак

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Около 4 тысяч рублей и согласие большинства жильцов»: как установить шлагбаум в минском дворе?
Одно-два дополнительных места для выгула собак появятся в Минске в 2018 году
Как расширить парковку в минском дворе: или капремонт, или за деньги жильцов
Ограждение детских площадок и мини-велодорожки: как реконструируют минские дворы?
Что изменится в минских дворах – ремонты, парковки, места для выгула собак: «Большой город»
«Советую всем пострадавшим объединиться». Минчанин выиграл суд против установщиков фильтров воды
Минсвязи: максимальное количество белорусов должно пользоваться электронными услугами
Минсвязи: максимальное количество белорусов должно пользоваться электронными услугами
Более 65 тысяч жителей Минской области оставались без света в минувшие сутки из-за аварии на подстанции в Вилейке
Более 65 тысяч жителей Минской области оставались без света в минувшие сутки из-за аварии на подстанции в Вилейке
Все новости по теме Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru