Безопасные санки: горку на Налибокской отгородили от проезжей части снежными отвалами

Новости Беларуси. В микрорайоне Каменная горка на улице Налибокской отделили снежную горку от проезжей части.
Тревогу забили сами водители.
Популярное место для зимних аттракционов, где дети, да и взрослые, катаются на санках, тюбингах, клеенках, снегокатах, заканчивалось у самой кромки дороги, куда можно было легко вылететь на скорости и угодить под колеса авто. Городские службы отреагировали оперативно.
Сейчас отвалы из снега не позволяют доезжать до трассы.
И на финише любителям зимних забав ничего не угрожает, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Папа и дети:
Хорошо и безопасно. Если дети и летят, то на проезжую часть никак не выскочат.
Мне нравится на горке, потому что ты съезжаем очень быстро.
Я люблю ходить на горку и кататься на тюбинге.