Безопасные санки: горку на Налибокской отгородили от проезжей части снежными отвалами

Новости Беларуси. В микрорайоне Каменная горка на улице Налибокской отделили снежную горку от проезжей части.

Тревогу забили сами водители.

Популярное место для зимних аттракционов, где дети, да и взрослые, катаются на санках, тюбингах, клеенках, снегокатах, заканчивалось у самой кромки дороги, куда можно было легко вылететь на скорости и угодить под колеса авто. Городские службы отреагировали оперативно.

Сейчас отвалы из снега не позволяют доезжать до трассы.

И на финише любителям зимних забав ничего не угрожает, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Папа и дети:

Хорошо и безопасно. Если дети и летят, то на проезжую часть никак не выскочат.

Мне нравится на горке, потому что ты съезжаем очень быстро.

Я люблю ходить на горку и кататься на тюбинге.