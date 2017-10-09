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БГК имени Мешкова обыграл «Ольборг» в Лиге чемпионов

09.10.2017 - 22:00

Новости Беларуси. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова провел четвертый матч группового этапа лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Дании команда под руководством Сергея Бебешко соперничала с местным «Ольборгом». В первой половине борьба шла мяч в мяч. К перерыву хозяева площадки вели 11:10. В начале второго тайма брестчане не только настигли соперников, но и вырвались вперед, чтобы это преимущество уже не упускать.

По ходу встречи БГК вел с разницей в пять мячей, а финальная сирена зафиксировала победу белорусского чемпиона со счетом 23:20. Теперь у БГК четыре набранных очка после четырех проведенных матчей.

БГК имени Мешкова обыграл «Ольборг» в Лиге чемпионов

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