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Билет в сказку: благотворительный марафон «Наши дети» собрал в Слуцке более 600 ребят

23.12.2017 - 22:13

Новости Беларуси. Новогодний благотворительный марафон «Наши дети» продолжает дарить радость маленьким белорусам. Областная елка собрала 23 декабря в Слуцке более 600 ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С самого утра в центре города работали развлекательные площадки. Праздник продолжился во Дворце культуры, где ребят ждала интересная программа: шоу мыльных пузырей и даже опыты с жидким азотом. А затем – сказочное представление, и, конечно же, подарки, которые маленьким гостям привезли представители местной власти.

Руслан Костиевич, учащийся ляденской средней школы:
Новогодняя атмосфера. Мне очень здесь нравится.

Марина Мурашко, ученица СШ № 8 Жодино:
Мы в хороводе стояли, выполняли разные задания. Еще снежки кидали, отгадывали загадки.

Галина Казак, начальник управления образования Минского облисполкома:
Дети впечатлены. Сегодня замечательная погода, у них румяные щеки. Они бегают, они играют, они общаются и знакомятся. Они учатся дружить с другими ребятами. Это дорогого стоит.

На праздник были приглашены ребята из многодетных и малообеспеченных семей, а также воспитанники детских домов. Билет в сказку получили и лучшие ученики области.

Билет в сказку: благотворительный марафон «Наши дети» собрал в Слуцке более 600 ребят

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