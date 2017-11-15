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Билеты были проданы задолго до начала мероприятия: чем порадует сегодня шоу «Золотая коллекция белорусского песни»?

15.11.2017 - 17:25

Новости Беларуси. Менее полутора часов остается до начала грандиозного шоу нашего телеканала «Золотая коллекция белорусского песни» в Молодечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Музыкальный праздник снова отправился в путешествие по стране. Яркие номера, лучшие песни и любимые артисты. На сцену городского Дворца культуры выйдут коллективы, которых знают и любят не только в Беларуси, но и за ее пределами: «Сябры», «Бяседа», «Хорошки», Николай Скориков, Ирина Дорофеева, Леонид Борткевич и многие другие.

Всего в трехчасовом шоу несколько десятков белорусских хитов на все времена. Все билеты были проданы задолго до начала мероприятия. Зрители с нетерпением ждут встречи с любимыми артистами.

Билеты были проданы задолго до начала мероприятия: чем порадует сегодня шоу «Золотая коллекция белорусского песни»?

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