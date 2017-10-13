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Бизнесмен подарил больнице скорой помощи уникальный тренажер для лечения опорно-двигательного аппарата

13.10.2017 - 00:14

Новости Беларуси. Уникальное медицинское оборудование 12 октября передали больнице скорой помощи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Тренажер отечественного производства для лечения опорно-двигательного аппарата позволит пациентам быстрее вернуться к нормальной жизни.

Подарок сделал бизнесмен Николай Власюк по инициативе Белорусского союза женщин.

Марианна Щеткина, заместитель председателя  Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Всегда хочется что-то такое конкретное сделать, что-то приобрести очень полезное. Сегодня вот передача нового, современного, инновационного оборудования, которое поможет восстановить людям двигательную активность, координацию движений. Это тоже очень важно.

Владислав Лукашевич, доцент кафедры рефлексотерапии Белорусской медицинской академии последипломного образования:
Конструкция позволяет работать с широким спектром нуждающихся пациентов неврологического профиля, травматологического профиля.

Мы позволяем в мозге формировать некие образы правильных движений.

Этот тренажер значительно дешевле зарубежных аналогов. В дальнейшем наш разработчик планирует создать аналогичную модель, только уже для детей.

Бизнесмен подарил больнице скорой помощи уникальный тренажер для лечения опорно-двигательного аппарата
Бизнесмен подарил больнице скорой помощи уникальный тренажер для лечения опорно-двигательного аппарата
Фото. Бизнесмен подарил больнице скорой помощи уникальный тренажер для лечения опорно-двигательного аппарата
Бизнесмен подарил больнице скорой помощи уникальный тренажер для лечения опорно-двигательного аппарата
Фото. Бизнесмен подарил больнице скорой помощи уникальный тренажер для лечения опорно-двигательного аппарата
Бизнесмен подарил больнице скорой помощи уникальный тренажер для лечения опорно-двигательного аппарата
Фото. Бизнесмен подарил больнице скорой помощи уникальный тренажер для лечения опорно-двигательного аппарата

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