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Благотворители из Германии оказали помощь детским садам Воложинского района

12.09.2017 - 19:07

Новости Беларуси. И это – не просто игрушки и раскраски, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Так, дошкольном учреждении из Ракова дастался бытовая техника. На ее приобретение зарубежных фондов выделил 4 тысячи рублей.

Тамара Кортынник, заведующая государственного учреждения образования «Раковский ясли-сад «Солнышко»:
В нашем дошкольном учреждении очень много социальных партнеров. Очень интересный социальный партнер – это немецкое благотворительное объединение. В настоящем учебном году нам господином Крамером был подарен холодильник с морозильником и установлена современная вентиляционная вытяжная система.

К слову, благотворительный фонд из Германии дружит с Воложинским районом уже четверть века. И каждый раз в канун нового учебного года привозит для белорусских детей подарки. Социальное сотрудничество здесь будут укреплять и дальше.

Благотворители из Германии оказали помощь детским садам Воложинского района

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