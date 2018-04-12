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Блестящие результаты: как белорусские горнолыжники покоряют международные вершины

12.04.2018 - 18:27

Новости Беларуси. Очередной соревновательный сезон у представителей горнолыжного спорта завершен на позитивной ноте. Юрий Данилочкин впервые в карьере выиграл международный старт под эгидой FIS, и дополнил это достижение тремя серебряными медалями, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Мария Шканова была лучшей на финале Кубка России и открытом чемпионате России. Шканова еще до Олимпиады имела неплохой рейтинг, и для нее главной задачей было подойти к старту в хорошей психологической форме. Сделать это можно, только участвуя в соревнованиях. Стоит сказать, что за год у нашей ведущей горнолыжницы было более 60 стартов.

Мария Шканова, участница Олимпийских игр:
Я довольна своим сезоном, особенно концовкой второго сезона. Тяжело было психологически, все-таки Олимпиада, но довольна своими результатами. Я значительно улучшила свой рейтинг, что мне в следующем сезоне поможет. Старалась проехать на свои возможности, как я умею. Не думала о результате, просто ехала в свое удовольствие и все у меня получилось. В итоге выиграла чемпионат России.

Раньше белорусские горнолыжники не могли себе позволить полноценно тренироваться в Беларуси и быть в оптимальной форме. Сейчас такая возможность есть. Перед играми в Пхёнчхане Юрий Данилочкин использовал специальный тренажер, и это дало свои плоды.

Станислав Юдин, председатель Белорусской федерации горнолыжного спорта и сноуборда:
Данилочкин нас редко удивил именно своей стабильностью, потому что он выступил стабильно. Он выступал в 5 вида олимпийской программы и в 5 финишировал. В хорошем психологическом состоянии был. И показал лучшие результаты в своей карьере. 33-е место в слаломе из 108 участников, 34-е место – в комбинации, в скоростном спуске показал 30-е время. А это для белорусского горнолыжника высокий результат.

Блестящие результаты: как белорусские горнолыжники покоряют международные вершины

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