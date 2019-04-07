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Блюда с трюфелями, танцы с оружием и копчение рыбы: чем порадует марафон культур-2019 в Верхнем городе

07.04.2019 - 20:33

Новости Беларуси. Яркая примета наступления лета в Минске – праздники национальных культур по выходным в Верхнем городе. Фестивальный марафон стартует 25 мая ярмаркой «Вясновы букет». То есть начинаем с себя, с белорусского, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Всего планируется 17 праздников. Минчане и гости столицы смогут познакомиться, например, со шведской, польской, британской, литовской, итальянской, эстонской, корейской и другими культурами. Завершится сезон 28 сентября, в этот день выступят гости из Поднебесной.

Не станут исключением для праздников национальных культур и дни проведения II Европейских игр. А вот когда какие народы выступят, Мингорисполком пока держит в секрете. Но наша корреспондент Яна Шипко все же выяснила некоторые подробности предстоящих праздников.

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Прошлогодний дебютант праздничного интернационального марафона в Верхнем городе – Эстония – со своей культурой планирует познакомить минчан с еще большим размахом: попробовать коптить эстонскую рыбу, научить национальным танцам и, возможно, развеять стереотип об эстонской неторопливости.

Прибалтийская страна готовится привезти на праздник большой десант своих артистов.

Оливер Манглус, глава эстонской общины «Ласточка»:
Надеемся в этом году привезти 200-250 артистов. Понятно, будем коптить рыбу, оркестр будет у нас, песни.

Вот так зададут ритм во время череды праздников национальных культур корейские барабаны. Народные танцы Кореи и их исполнители – вооруженные и вместе с тем красивые.

Трансляторы корейской культуры – на удивление белорусские девушки. С кропотливым совершенством перенимают не только мельчайшие детали костюмов и хореографии, но и даже черты характера.

Елена Дворецкая, руководитель коллектива традиционной корейской культуры «Ариранг»:
Люди могут прийти, ощутить, окунуться в эту атмосферу. Мы сами посещаем дни культуры других стран. Нам интересен обмен опытом, у нас уже очень много друзей. Мы дружим с разными ансамблями, и они приходят к нам в гости для того, чтобы поддержать как-то.

Что ж, любителям различных культур мира остается только дождаться лета, чтобы почувствовать колорит разных национальностей, не уезжая из Минска.

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