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Боевое Знамя торжественно вручили 77-му отдельному реактивному артиллерийскому дивизиону

07.12.2017 - 09:46

Новости Беларуси. Символ воинской чести, доблести и славы. 77-й отдельный реактивный артиллерийский дивизион стал обладателем Боевого Знамени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественный ритуал вручения состоялся в 336-й реактивной артиллерийской бригаде. Его вручил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель Министра обороны Республики Беларусь. К слову, именно на вооружении этой воинской части состоит принципиально новый образец вооружения – реактивная система залпового огня «Полонез», разработанная на предприятиях оборонного сектора Республики Беларусь, по некоторым характеристикам не имеющая аналогов в мире.

Боевое Знамя торжественно вручили 77-му отдельному реактивному артиллерийскому дивизиону

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