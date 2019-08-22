Более 100 млн рублей возвращено в бюджет благодаря работе КГК в первом полугодии
Новости Беларуси. Почти 600 уголовных дел и свыше 100 миллионов рублей, возвращенных в бюджет государства. Комитет госконтроля подводит итоги работы за первое полугодие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С начала 2019-го сотрудники ведомства провели несколько сотен проверок и десятки аудитов эффективности. В целом за последние пять лет количество контрольных мероприятий сократилось в разы. Инспекторы в первую очередь делают ставку на профилактику. Под особым контролем борьба с необоснованным посредничеством.
Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Выполняя требования Президента по пресечению необоснованного посредничества, все органы Комитета государственного контроля принимают жесткие адекватные меры по пресечению необоснованного посредничества. В практике контрольной деятельности у нас много случаев, когда мы выявляем случаи необоснованного посредничества.
Я один пример только приведу. «Барановичхлебопродукт», когда закупал ветеринарные препараты производства Республики Беларусь у посредника, заплатил за это почти миллион рублей. Представляете, что такое миллион рублей для одного предприятия? По четырем лицам возбуждено два уголовных дела. Я думаю, что в рамках возбужденных уголовных дел эти деньги вернутся в бюджет государства или этому предприятию.
Мы много таких случаев выявляем. Это говорит о том, что те меры, которые мы принимаем, может быть и недостаточные, но, по крайней мере, мы видим эту проблему, и будем с ней бороться всеми силами и средствами, которые нам предоставлены законодательством.
Еще одна жаркая тема для КГК – уборка зерновых и порядок в агропромышленном комплексе. Здесь выявлено две сотни различных нарушений: невыполнение техрегламентов, потери зерна во время перевозки, есть недостатки и в закладке кормов. О многих случаях инспекторам сообщают сами граждане. К нарушителям применены меры материального и административного характера.
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За долгие годы плодотворной работы Комитета достигнуто немало результатов. Только за последние 5 лет в бюджет страны возвращён 1 миллиард рублей неэффективно использованных средств.
Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Мы активно внедряем не скажу, что это ноу-хау, но по крайней мере мы подступаемся к такой серьезной проблеме, как внедрение аудита эффективности. У нас по крупным инвестиционным проектам очень много государственных средств расходуется. Когда мы проводим аудиты эффективности, мы смотрим в первую очередь не соблюдение дисциплины платежей или целевое использование, вкладываемых средств, а достижение результатов. Если мы подойдем вплотную и будем активно заниматься этими формами контрольной деятельности, я думаю, что многие инвестпроекты у нас не будут буксовать, как буксовали проекты деревопереработки, в нефтеперерабатывающем секторе и другие.
Активно ведётся работа в Комитете и с обращениями граждан. Каждый год сотрудники ведомства рассматривают заявления примерно 10 тысяч человек.