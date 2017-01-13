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Более 150 колокольчиков из коллекции незрячей 12-летней девочки можно увидеть в слуцком храме

13.01.2017 - 18:18

Новости Беларуси. В слуцком храме Николая Чудотворца открылась необычная выставка.

Верующим предлагают оценить экспозицию колокольчиков из коллекции юной случчанки Ульяны Палазник.

Звонкие экспонаты девочка начала собирать еще несколько лет назад. 12-летняя Ульяна незрячая, однако это не мешает ей заниматься творчеством и интересным хобби.

Теперь у нее уже более 150 колокольчиков из разных стран мира.

Это и металлические, и керамические, и деревянные, и даже бумажные изделия. Кстати, с каждым днем ​​коллекция Ульяны пополняется все новыми экспонатами: посетители выставки дарят девочке символические подарки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ульяна Палазник, жительница Слуцка:
Когда ходила в садик, мне нужен был колокольчик, и мне его принесли. Потом родители начали покупать, узнали друзья и знакомые. Мне дарили и сейчас все дарят. Когда я покупаю колокольчик, я беру каждый и им прозваниваю. Беру только тот, который звонко звенит.

Более 150 колокольчиков из коллекции незрячей 12-летней девочки можно увидеть в слуцком храме

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