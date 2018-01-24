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Более 20 объектов недвижимости планируется выставить на аукцион в Минске в 2018 году

24.01.2018 - 19:02

Новости Беларуси. Торг уместен. В их числе здание бывшего детского сада по улице Леси Украинки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

От степени востребованности зависит и цена. В некоторых случаях её могут снизить до 80 %. При этом в Минске предлагают предпринимателям ряд преференций по размеру арендной платы. Только в 2017 году этой помощью воспользовались около 350 человек.

Галина Степуренко, директор Минского городского территориального фонда государственного имущества: 
По предоставлению аренды такой порядок, что он прозрачный, доступный всем. Если у кого-то есть желание – получить в аренду площадь, он может ознакомиться с этими площадями на нашей площадке – сайте Мингорисполкома. Там вся информация, там уже все описаны. Кроме всего, есть отдельные сведения о тех площадях, которые сегодня можно получить за ноль аренды.

Гибкость в установлении арендных ставок – одна из мер поддержки малого и среднего бизнеса. Кроме того, в безвозмездное пользование в столице предлагают порядка 80 помещений для создания новых рабочих мест. В аренду сейчас сдаются и помещения бывшего автовокзала «Восточный». Сейчас в городе разрабатывают проект его реконструкции под городской выставочный центр.

Более 20 объектов недвижимости планируется выставить на аукцион в Минске в 2018 году

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